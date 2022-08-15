В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів — Finance.ua
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В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів

Нерухомість
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В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів
В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів
Кількість купівель квартир сягла 13% від торішніх показників. Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Мін’юсту.
У другому кварталі 2022 року нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу 20 477 об’єктів нерухомості.
Так, за квітень, травень та червень поточного року було оформлено 9 417 угод про придбання квартир. Це 13% у порівнянні з відповідним періодом у минулому році.
В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів
Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок — 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.
В Україні кількість продажів нерухомості зменшилась у 8 разів
Наразі момент в Україні працює 4917 нотаріусів. Для порівняння, до моменту вторгнення рф в Україну у лютому їх було 6560. Перелік фахівців, що наразі працюють, можна подивитись у Реєстрі нотаріусів.

Довідка Finance.ua:

  • у червні уряд оновив умови діяльності нотаріусів в умовах воєнного стану та, зокрема, підходи до посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості;
  • експерти радять ознайомитися з новими правилами та умовами, введеними у процедуру купівлі-продажу нерухомості згідно з чинним законодавством.
За матеріалами:
Finance.ua
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