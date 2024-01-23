В Україні готують реформу внутрішніх пасажирських перевезень на основі цифровізації — Finance.ua

В Україні готують реформу внутрішніх пасажирських перевезень на основі цифровізації Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

В Україні готують реформу внутрішніх пасажирських перевезень на основі цифровізації

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури планує у 2024 році провести реформу внутрішніх пасажирських перевезень.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач на своїй сторінці у Facebook.

«Цього року разом із реформою міжнародних пасажирських перевезень починаємо займатись внутрішніми. Зараз працюємо над розробкою концепції ключових змін: конкурси на маршрути, оплата, пільги, автостанції, податки, нелегали», — сказано в повідомленні.

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За його словами, в основі цього буде цифровізація.

«Зараз опрацьовуємо той досвід, який вже є в українських містах. Ситуація всюди різна. Під час поїздки до Львова з колегами вивчали перші результати запровадження цифрових рішень, — пише Деркач.

Про які цифрові рішення йдеться:

автоматизована система оплати проїзду через валідатори та цифрову картку на міських маршрутах;

система оплати обліку на пристороях ПРРО на автобусних маршрутах ОДА;

встановлення GPS-трекерів для контролю приміських і міжміських маршрутів.

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«Приклад Львову підтверджує, що цифровізація — це ключовий інструмент для позитивних змін. Це та ситуація, коли фактично без участі держави міста запроваджують круті рішення. Зі свого боку, ми маємо зібрати весь найкращий досвід та запропонувати на рівні держави єдиний концепт змін у регулюванні внутрішніх перевезень: міжобласних, у межах області та на рівні міст», — додав він.

Нагадаємо, в Україні завершують підготовку до запуску Реєстру міжнародних автобусних маршрутів, що дозволить пасажиру отримати інформацію про офіційні регулярні маршрути і можливість купити квиток.

Ключова мета — надати пасажиру інформацію про офіційні регулярні маршрути, перевізників, можливість придбати квиток та залишити зворотний зв’язок про поїздку на одному ресурсі.

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