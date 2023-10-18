В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується — Finance.ua
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В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

Технології&Авто
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В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується
В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується
На українських АЗС можуть зрости ціни на скраплений газ. До цього призведе рішення уряду про підвищення акцизу на нього.
Про це в інтерв'ю «Українським новинам» розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Річ у тім, що Гетманцев називає чинний розрив між вартістю акцизу на газ та бензин «несправедливим». Тому, на його думку, це різницю потрібно скоротити, й наразі таку ідею обмірковують у Кабінеті міністрів.
«Я вважаю, що така ідея має підстави. Автомобілі їздять одними й тими самими дорогами й несправедливо, коли водії на бензині платять більше на ремонт цих доріг, ніж автомобілі, що їздять на газі», — зазначив Гетманцев.
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Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2023 року акцизи на пальне повернулися на рівень до російського повномасштабного вторгнення:
  • на бензин — 213 євро за 1000 л;
  • на дизпаливо — 139,5 євро за 1000 л;
  • на зріджений газ — 52 євро за 1000 л.
«Дійсно, енерговіддача від газу менша, ніж від бензину, приблизно на 20−25%. Таким чином і акциз має бути перерахований. Він має бути меншим, але не в чотири рази», — підсумував Гетманцев.
Ціни на паливо в Україні станом на 18 жовтня:
  • A-95+ — 58,30 грн/л;
  • А-95 — 55,44 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л;
  • дизпаливо — 55,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,08 грн/л.
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За матеріалами:
Novyny.live
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