Як перереєструвати авто після встановлення ГБО: алгоритм дій — Finance.ua

Як перереєструвати авто після встановлення ГБО: алгоритм дій Сьогодні 13:01 — Особисті фінанси

Як перереєструвати авто після встановлення ГБО: алгоритм дій

У зв’язку з подорожчанням цін на бензин і дизель, українці переходять на альтернативні види палива. Одним з найпоширеніших є газ.

Сервісні центри МВС нагадують алгоритм перереєстрації транспортних засобів після встановлення ГБО.

Там зазначають, що попит на встановлення газобалонного обладнання значно збільшився. Від початку 2023 року вже понад 28 тисяч громадян переобладнали свої автівки та здійснили перереєстрацію транспортного засобу.

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Після переобладнання авто у 10-денний термін його необхідно перереєструвати в сервісному центрі МВС.

Для отримання послуги потрібно мати талон попереднього запису. Онлайн запис можна здійснити на сайті Головного сервісного центру МВС скориставшись функціоналом Е-запис . Також талон на перереєстрацію транспортного засобу можна взяти безпосередньо в терміналі, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС.

Для перереєстрації автомобіля після встановлення ГБО особі треба надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

акт приймання-передачі авто;

свідоцтво про погодження конструкцій;

сертифікат відповідності.

Після перереєстрації транспортного засобу власник отримує нове свідоцтво про реєстрацію автомобіля, де вноситься запис про встановлення на транспортний засіб газобалонного обладнання.

Сервісні центри МВС нагадують, що експертне дослідження не є обов’язковим. А тому наявність автомобіля не є обов’язковою. Експертне дослідження проводиться за бажанням власника транспортного засобу.

Довідка Finance.ua:

експерти назвали 10 старих автомобілів з ГБО, які можна купити в Україні за ціною до $5000. Ці моделі дають змогу заощадити багато грошей на паливі;

в Україні за серпень купили 5,8 тисячі нових автомобілів. Більшу частину з них склали моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння. У серпні частка автомобілів із ДВЗ становила 68%. Це на 2% менше, ніж у липні. Найбільший попит мають моделі з бензиновими двигунами. У серпні їхня частка становила 42%, що на 3% менше, ніж минулого місяця. Моделі з ГБО зайняли найменшу частку. Вони зайняли лише 1% ринку нових авто.



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