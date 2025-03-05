В Україні хочуть змінити правила розміщення парковок та МАФів — Finance.ua

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В Україні хочуть змінити правила розміщення парковок та МАФів

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В Україні хочуть змінити правила розміщення парковок та МАФів
В Україні хочуть змінити правила розміщення парковок та МАФів
У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 10308, покликаний, за словами авторів, упорядкувати розміщення МАФів та парковок по всій країні.
Зокрема, він передбачає відведення місць під МАФи та паркування виключно через електронні аукціони.
Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк («Слуга народу»), яка також є одним із авторів.
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«Десятиліттями стихійна забудова сприймалася як неминуча реальність: ну, стоять МАФи де завгодно, ну, прибудували черговий кіоск просто на зеленій зоні, ну, розливайка „тимчасово“ виросла біля школи — нічого не зміниш. Бо „кіоскова мафія“ — це не мем, а реальна, добре організована сила, яка роками вибудовувала свої правила гри», — пояснила вона необхідність ухвалення законопроєкту.

Що передбачає законопроєкт

  • Відведення місць під МАФи та паркування виключно через електронні аукціони.
«Бізнес змагається чесно, без „договорняків“. Запропонував найкращі умови — отримав право працювати. Жодних чиновницьких „відкатів“ за „хороше місце“», — пояснила суть норми Шуляк.
  • Прозоре використання комунальної землі.
За словами Шуляк, це передбачає ліквідацію схем із паспортами прив’язки — комплектами документів, у яких визначено місце встановлення тимчасової споруди на топографо-геодезичній основі М 1:500, схема благоустрою прилеглої території.
У разі ухвалення законопроєкту, зазначається, право на використання ділянки «оформлюватиметься через механізм земельного сервітуту». Тобто, право користування чужою земельною ділянкою.
  • Збільшення надходжень коштів у бюджет громади.
  • Громадськийконтроль.
«Громадськість зможе відстежувати, де розміщені легальні МАФи та паркування, а де ні. Також передбачено чітку процедуру демонтажу незаконних об’єктів», — розповіла Шуляк.
За матеріалами:
Обозреватель
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