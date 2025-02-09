Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони — Finance.ua
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Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони

Казна та Політика
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Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони
Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони
У січні 2025 року успішно завершені аукціони в системі Prozorro. Продажі принесли організаторам 466,4 млн грн надходжень.
Про це повідомили у АТ «Прозорро.Продажі».
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Зазначається, що у системі за минулий місяць було проведено майже 2 тисячі онлайн-аукціонів.

Лідери торгів

Серед лідерів торгів минулого місяця — майно збанкрутілого ПрАТ «Бліц-Інформ» у Києві.
Новий власник комплексу нежитлових будівель по вул. Мурманській, 7 придбав їх за 224,2 млн грн.
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Другим за обсягами залучених коштів став аукціон із продажу Держгеонадрами спеціального дозволу на користування гіпсовим Сков’ятинським родовищем на Тернопільщині.
Переможець торгів — ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» — запропонував за дозвіл 121,1 млн грн. Наразі очікується оплата за об’єкт.
За матеріалами:
Укрінформ
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