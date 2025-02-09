Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони — Finance.ua

Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони Сьогодні 07:24 — Казна та Політика

Прозорро. Продажі: у січні залучено понад 466 млн грн через онлайн-аукціони

У січні 2025 року успішно завершені аукціони в системі Prozorro. Продажі принесли організаторам 466,4 млн грн надходжень.

Про це повідомили у АТ «Прозорро.Продажі».

Читайте також Прозорро. Продажі поділились результатами продажу активів банкрутів за 5 років

Зазначається, що у системі за минулий місяць було проведено майже 2 тисячі онлайн-аукціонів.

Лідери торгів

Серед лідерів торгів минулого місяця — майно збанкрутілого ПрАТ «Бліц-Інформ» у Києві.

Новий власник комплексу нежитлових будівель по вул. Мурманській, 7 придбав їх за 224,2 млн грн.

Читайте також Партнери України зацікавилися пілотним ринком розмінування агроземель через аукціони «Прозорро»

Другим за обсягами залучених коштів став аукціон із продажу Держгеонадрами спеціального дозволу на користування гіпсовим Сков’ятинським родовищем на Тернопільщині.

Переможець торгів — ТОВ «Кнауф Гіпс Скала» — запропонував за дозвіл 121,1 млн грн. Наразі очікується оплата за об’єкт.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.