В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів — Finance.ua

В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів

В Україні можуть звільнити від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення. Відповідні законопроєкти рекомендував прийняти за основу і в цілому податковий комітет Верховної Ради.

Про це повідомив його голова Данило Гетманцев . Він зазначив, що йдеться про документи:

№ 8360 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів»;

№ 8361-д «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів».

«У доопрацьованій редакції комітетом було вирішено важливе питання щодо незастосування до таких товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У тому числі заходів державного експортного контролю», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Парламент звільнив від сплати мита та ПДВ енергообладнання

При цьому Гетманцев наголосив: ухвалення документів допоможе забезпечити українських захисників обладнанням, яке «має надважливе, якщо не вирішальне значення для відсічі та стримування збройної агресії країни-терориста».

Зі свого боку, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив: ухвалення законопроєктів дозволить відправляти в Україну вказане обладнання в експрес-режимі. Голосуватимуть же за ці документи, за його словами, народні депутати вже найближчим часом.

«Комітет ВРУ з питань податків підтримав законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів і приладів нічного бачення та, за зверненням волонтерських організацій, додали рації. Також можливість експрес-відправлень. Обидва закони (і податковий, і митний) рекомендуємо за основу та в цілому. Вже на початку лютого буде прийнято у залі», — написав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.