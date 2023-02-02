В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів

Казна та Політика
27
В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів
В Україні хочуть скасувати податки на ввезення безпілотників, рацій та тепловізорів
В Україні можуть звільнити від ПДВ та мита на ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення. Відповідні законопроєкти рекомендував прийняти за основу і в цілому податковий комітет Верховної Ради.
Про це повідомив його голова Данило Гетманцев. Він зазначив, що йдеться про документи:
  • № 8360 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів»;
  • № 8361-д «Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів».
«У доопрацьованій редакції комітетом було вирішено важливе питання щодо незастосування до таких товарів заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. У тому числі заходів державного експортного контролю», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
При цьому Гетманцев наголосив: ухвалення документів допоможе забезпечити українських захисників обладнанням, яке «має надважливе, якщо не вирішальне значення для відсічі та стримування збройної агресії країни-терориста».
Місце для вашої реклами
Зі свого боку, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив: ухвалення законопроєктів дозволить відправляти в Україну вказане обладнання в експрес-режимі. Голосуватимуть же за ці документи, за його словами, народні депутати вже найближчим часом.
«Комітет ВРУ з питань податків підтримав законопроєкти про звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів і приладів нічного бачення та, за зверненням волонтерських організацій, додали рації. Також можливість експрес-відправлень. Обидва закони (і податковий, і митний) рекомендуємо за основу та в цілому. Вже на початку лютого буде прийнято у залі», — написав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.