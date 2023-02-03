В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується — Finance.ua
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В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується

Особисті фінанси
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В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується
В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується
В Україні збираються врегулювати питання із пенсійними виплатами для колишніх суддів Конституційного суду України (КСУ). Про це йдеться у законопроекті № 8321, який уже зареєстровано у Верховній Раді.
Справа в тому, що колишні судді мають розмір пенсії 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше, ніж 150 тисяч гривень. Але в законопроекті пропонують скоротити розмір виплат до 30% від зарплати, тобто трохи більше, ніж 90 тисяч гривень.
У пояснювальній записці до документа сказано, що розмір щомісячного утримання одного судді Конституційного Суду у відставці рівнозначний пенсії 70 пенсіонерів (у мінімальному розмірі). При цьому виплати на колишніх суддів Конституційного суду здійснюються за рахунок державного бюджету з податків, що сплачуються кожним українцем.
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«Має бути визначений розумний і допустимий діапазон у пенсійному забезпеченні кожного громадянина України. Не може пенсія одного судді у відставці у 100 разів перевищувати мінімальну пенсію в країні і не може бути відірвана від стану економіки України на теперішній час», — йдеться в пояснювальній записці.
Зазначимо, що законопроєкт № 8321 вже було розглянуто профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його.

Яку пенсію отримують пересічні українці

За інформацією голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, у січні 2023 року середній розмір пенсій в Україні становив 4622,60 грн. Пенсійні виплати порівняно з 2022 роком зросли на 15,8%. Але в реальному вимірі, якщо зважати на інфляцію, середня пенсія українців скоротилася на 8,5%, а у доларовому еквіваленті — на 13,6%.
Тим часом, як свідчать дані Пенсійного фонду, найбільші середні пенсії станом на січень 2023 року виплачували у:
  • Києві — 6 336,99 грн;
  • Донецькій області — 5 818,65 грн;
  • Луганській області — 5 365,48 грн;
  • Дніпропетровській області −5 126,43 грн.
Найменша середня пенсія у мешканців Вінницької області — 4 622,59 грн.
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За матеріалами:
Фокус
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