В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується — Finance.ua

В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

В Україні деяким пенсіонерам планують зменшити розмір виплат: кого стосується

В Україні збираються врегулювати питання із пенсійними виплатами для колишніх суддів Конституційного суду України (КСУ). Про це йдеться у законопроекті № 8321 , який уже зареєстровано у Верховній Раді.

Справа в тому, що колишні судді мають розмір пенсії 50% від зарплати судді КСУ, тобто трохи більше, ніж 150 тисяч гривень. Але в законопроекті пропонують скоротити розмір виплат до 30% від зарплати, тобто трохи більше, ніж 90 тисяч гривень.

У пояснювальній записці до документа сказано, що розмір щомісячного утримання одного судді Конституційного Суду у відставці рівнозначний пенсії 70 пенсіонерів (у мінімальному розмірі). При цьому виплати на колишніх суддів Конституційного суду здійснюються за рахунок державного бюджету з податків, що сплачуються кожним українцем.

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«Має бути визначений розумний і допустимий діапазон у пенсійному забезпеченні кожного громадянина України. Не може пенсія одного судді у відставці у 100 разів перевищувати мінімальну пенсію в країні і не може бути відірвана від стану економіки України на теперішній час», — йдеться в пояснювальній записці.

Зазначимо, що законопроєкт № 8321 вже було розглянуто профільним комітетом парламенту, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його.

Яку пенсію отримують пересічні українці

За інформацією голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетьманцева, у січні 2023 року середній розмір пенсій в Україні становив 4622,60 грн. Пенсійні виплати порівняно з 2022 роком зросли на 15,8%. Але в реальному вимірі, якщо зважати на інфляцію, середня пенсія українців скоротилася на 8,5%, а у доларовому еквіваленті — на 13,6%.

Тим часом, як свідчать дані Пенсійного фонду, найбільші середні пенсії станом на січень 2023 року виплачували у:

Києві — 6 336,99 грн;

Донецькій області — 5 818,65 грн;

Луганській області — 5 365,48 грн;

Дніпропетровській області −5 126,43 грн.

Найменша середня пенсія у мешканців Вінницької області — 4 622,59 грн.

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