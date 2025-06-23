В Україні будуть виробляти ракети для систем ППО NASAMS — Finance.ua

В Україні будуть виробляти ракети для систем ППО NASAMS
У Києві відбулася церемонія відкриття офісу норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) — одного з провідних виробників оборонних і аерокосмічних систем.
Про це повідомила пресслужба Мінстратегпрому.
Під час церемонії підписали меморандуми про взаєморозуміння між KDA та двома українськими підприємствами.
У документах ідеться про партнерство у виробництві повітряних і морських безпілотників, засобів протиповітряної оборони, а також у розробці високотехнологічного озброєння. Реалізація проєктів передбачає координацію з урядовими структурами, підтримку міжнародних партнерів і запуск виробництва в Україні.
«Це провідний норвезький виробник озброєння, зокрема систем NASAMS, які вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів. У співпраці з Kongsberg фокусуємось на розвитку спільних проєктів у сфері ППО. Готуємо нові рішення на базі NASAMS — для посилення захисту населення і критичної інфраструктури», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
Очільник Міноборони підкреслив, що протиповітряна оборона є одним зі стратегічних пріоритетів для України. Лише цього місяця ворог здійснив понад 3500 запусків ракет і БпЛА. Міноборони продовжує роботу над масштабуванням виробництва й пришвидшенням постачання.
«Разом реалізовуватимемо проєкти у сфері виробництва перехоплювачів, посилення ППО і захисту моря — напрямках, в яких Kongsberg є світовим лідером. Це також відкриває нові можливості для співпраці українських і норвезьких інженерів, зокрема для підвищення ефективності вже наявного озброєння та впровадження інновацій», — заявив міністр оборони України.
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