В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев — Finance.ua

В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев Сьогодні 09:29 — Енергетика

В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев

Український парламент наразі працює над законопроєктом, який дозволить підприємцям зберігати до 2 тонн пального без зобов’язання отримувати ліцензію або інші дозвільні документи.

Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, передає Forbes.

Депутати мають розглянути і прийняти законопроєкт до кінця 2022 року, він буде чинним на час воєнного стану.

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Згідно з нормами документу, бізнесу, який захоче зберігати понад 2 тонн, потрібно буде подати декларацію до Державної податкової служби України.

Під такі обмеження не потрапляють мережі АЗС, оптовики та нафтопереробні заводи.

Гетманцев уточнив, що наразі податкова не застосовує жодних штрафних санкцій за зберігання пального.

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