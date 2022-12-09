В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев

Енергетика
58
В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев
В Україні бізнесу можуть дозволити зберігати до 2 т пального без ліцензії – Гетманцев
Український парламент наразі працює над законопроєктом, який дозволить підприємцям зберігати до 2 тонн пального без зобов’язання отримувати ліцензію або інші дозвільні документи.
Про це повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, передає Forbes.
Депутати мають розглянути і прийняти законопроєкт до кінця 2022 року, він буде чинним на час воєнного стану.
Читайте також
Згідно з нормами документу, бізнесу, який захоче зберігати понад 2 тонн, потрібно буде подати декларацію до Державної податкової служби України.
Під такі обмеження не потрапляють мережі АЗС, оптовики та нафтопереробні заводи.
Гетманцев уточнив, що наразі податкова не застосовує жодних штрафних санкцій за зберігання пального.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.