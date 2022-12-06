Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн — Finance.ua
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Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн

Особисті фінанси
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Як повідомляють ЗМІ, власники генераторів можуть натрапити на штраф 500 тисяч грн за зберігання пального без ліцензії. Мовляв, зберігати паливо без спеціальної ліцензії не можна, а експлуатація цих приладів на підприємствах вимагає оформлення спеціальної документації. Навіть в умовах воєнного стану забороняється суб’єктам господарювання зберігати пальне для особистих потреб без відповідної ліцензії. За це може бути призначений штраф у розмірі 500 тис. грн.
Разом з тим, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев спростовує ці чутки.
«Щодо чергової „зради“ із штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде. Відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром. Перевірок не буде ані до, ані після змін», — зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, мешканці багатоквартирних будинків, які купили генератор електроенергії, зможуть отримати компенсацію від держави. Проте це стосується лише юридичних осіб.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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