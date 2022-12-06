Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн — Finance.ua

Гетманцев спростував інформацію, що власники генераторів можуть заплатити штраф на пів мільйона грн
Як повідомляють ЗМІ, власники генераторів можуть натрапити на штраф 500 тисяч грн за зберігання пального без ліцензії. Мовляв, зберігати паливо без спеціальної ліцензії не можна, а експлуатація цих приладів на підприємствах вимагає оформлення спеціальної документації. Навіть в умовах воєнного стану забороняється суб’єктам господарювання зберігати пальне для особистих потреб без відповідної ліцензії. За це може бути призначений штраф у розмірі 500 тис. грн.
Разом з тим, голова Комітету ВР з питань податкової політики Данило Гетманцев спростовує ці чутки.
«Щодо чергової „зради“ із штрафами за зберігання пального без ліцензії — повідомляю, що жодного штрафу на суб’єктів господарювання (крім, звичайно, АЗС, НПЗ та оптовиків) у період зими накладено не буде. Відповідні зміни будуть внесені до законодавства незабаром. Перевірок не буде ані до, ані після змін», — зазначив Гетманцев.
Нагадаємо, мешканці багатоквартирних будинків, які купили генератор електроенергії, зможуть отримати компенсацію від держави. Проте це стосується лише юридичних осіб.
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