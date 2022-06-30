В Україні арештували активи білоруської компанії на ₴80 мільйонів — Finance.ua
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В Україні арештували активи білоруської компанії на ₴80 мільйонів

Фондовий ринок
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В Україні арештували активи білоруської компанії на ₴80 мільйонів
В Україні арештували активи білоруської компанії на ₴80 мільйонів
У Харкові суд наклав арешт на 80 млн грн активів компанії, засновником якої є юридична особа республіки білорусь.
Про це у Телеграмі повідомила Харківська обласна прокуратура.
«Судом задоволено клопотання прокурорів про накладення арешту на грошові внески та нерухоме майно підприємства, засновником якого є юридична особа республіки білорусь, на суму понад 80 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА», — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що службові особи підприємства забезпечують на території України господарську діяльність у взаємодії з білоруссю.
Досудове розслідування ведеться за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з рб (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
Нагадаємо, 29 червня Харківська обласна прокуратура поінформувала, що на Київський райсуд Харкова наклав арешт на корпоративні права трьох ТОВ, заснованих росіянами і білорусами, на майже 80 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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