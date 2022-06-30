Поліція заарештувала російські контейнери на ₴18 мільйонів — Finance.ua

Поліція заарештувала російські контейнери на ₴18 мільйонів Вчора 09:29 — Казна та Політика

Поліція заарештувала російські контейнери на ₴18 мільйонів

Правоохоронці наклали арешт на 94 універсальні контейнери вартістю майже 18 млн гривень, що перебували у власності російських компаній.

Про це Національна поліція повідомляє у Телеграм

«Встановлено, що фактичні власники майна отриманий дохід від його користування виводять на рахунки російських та офшорних компаній. Відтак ці кошти можуть використовуватися для фінансування збройних сил ворога та інших незаконних військових формувань», — зауважили в поліції.

Крім того, правоохоронці припускають запровадження різних схем та механізмів з метою приховування кінцевих власників майна з метою уникнути примусового вилучення об’єктів права власності російської федерації та її резидентів.

Контейнери передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня правоохоронці наклали арешт на 420 залізничних вагонів вартістю понад 500 млн грн і товарно-матеріальні цінності на суму понад 130 млн грн, що належать підприємствам російської федерації та республіки білорусь.

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