В Україні 44% працездатних внутрішніх переселенців не мають доходу – Міжнародна організація міграції — Finance.ua
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В Україні 44% працездатних внутрішніх переселенців не мають доходу – Міжнародна організація міграції

Особисті фінанси
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Майже половина внутрішньо переміщених осіб працездатного віку зараз не отримують доходу. Лише одна третина опитаних вказали заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% покладаються на державну підтримку.
Про це повідомляє Міжнародна організація міграції (МОМ).
Наразі 70% переміщених домогосподарств вдалися до скорочення видатків, включно з витратами на харчі, а третина взяла позику.
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«Із наближенням осені та зими житлові умови ВПО викликають дедалі більше занепокоєння», — йдеться у дослідженні.
22% переміщених осіб зазначили, що їхнє житло непридатне до зимових реалій, понад третина опитаних не мають можливості переїхати у прийнятне житло переважно через брак коштів.
30% серед переселенців, що знайшли прихисток у селах (загалом близько 2 млн осіб), не мають доступу до медичних послуг.
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Найнагальніші потреби є сталими по всій Україні — це фінансова допомога, ліки та матеріали для ремонту і будівництва.
Грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також тих, хто залишався у своїх домівках.
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Станом на 23 серпня кількість внутрішньо переміщених осіб знову зросла і становить 6,9 млн осіб.
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За матеріалами:
Forbes.ua
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