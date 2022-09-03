В Україні 44% працездатних внутрішніх переселенців не мають доходу – Міжнародна організація міграції — Finance.ua

В Україні 44% працездатних внутрішніх переселенців не мають доходу – Міжнародна організація міграції
Майже половина внутрішньо переміщених осіб працездатного віку зараз не отримують доходу. Лише одна третина опитаних вказали заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% покладаються на державну підтримку.
Про це повідомляє Міжнародна організація міграції (МОМ).
Наразі 70% переміщених домогосподарств вдалися до скорочення видатків, включно з витратами на харчі, а третина взяла позику.
«Із наближенням осені та зими житлові умови ВПО викликають дедалі більше занепокоєння», — йдеться у дослідженні.
22% переміщених осіб зазначили, що їхнє житло непридатне до зимових реалій, понад третина опитаних не мають можливості переїхати у прийнятне житло переважно через брак коштів.
30% серед переселенців, що знайшли прихисток у селах (загалом близько 2 млн осіб), не мають доступу до медичних послуг.
Читайте також
Найнагальніші потреби є сталими по всій Україні — це фінансова допомога, ліки та матеріали для ремонту і будівництва.
Грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також тих, хто залишався у своїх домівках.
Станом на 23 серпня кількість внутрішньо переміщених осіб знову зросла і становить 6,9 млн осіб.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Поділитися новиною