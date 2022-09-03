В Україні 44% працездатних внутрішніх переселенців не мають доходу – Міжнародна організація міграції — Finance.ua

В Україні 44% працездатних внутрішніх переселенців не мають доходу – Міжнародна організація міграції Вчора 18:42 — Особисті фінанси

Майже половина внутрішньо переміщених осіб працездатного віку зараз не отримують доходу. Лише одна третина опитаних вказали заробітну плату як основне джерело доходу після переміщення, а 24% покладаються на державну підтримку.

Про це повідомляє Міжнародна організація міграції (МОМ).

Наразі 70% переміщених домогосподарств вдалися до скорочення видатків, включно з витратами на харчі, а третина взяла позику.

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«Із наближенням осені та зими житлові умови ВПО викликають дедалі більше занепокоєння», — йдеться у дослідженні.

22% переміщених осіб зазначили, що їхнє житло непридатне до зимових реалій, понад третина опитаних не мають можливості переїхати у прийнятне житло переважно через брак коштів.

30% серед переселенців, що знайшли прихисток у селах (загалом близько 2 млн осіб), не мають доступу до медичних послуг.

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Найнагальніші потреби є сталими по всій Україні — це фінансова допомога, ліки та матеріали для ремонту і будівництва.

Грошової допомоги потребують близько 60% переселенців, осіб, що повернулися, а також тих, хто залишався у своїх домівках.

Станом на 23 серпня кількість внутрішньо переміщених осіб знову зросла і становить 6,9 млн осіб.

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