В Uklon розповіли, скільки податків сплатили до бюджету
У компанії Uklon повідомили, що за підсумками 2025 року сплатили до державного бюджету понад 1 млрд грн податків.
Це приблизно у півтора раза більше, ніж роком раніше — у 2024-му сума становила понад 680 млн грн.
Які податки сплачує компанія
У загальну суму входять податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ, так званий «податок на Google» та військовий збір.
Компанія також є резидентом Diia City і входить до реєстру сумлінних платників податків («Клуб білого бізнесу»).
У 2025 році Uklon також спрямувала понад 90 млн грн на підтримку Сил оборони, волонтерські та соціальні ініціативи. З цієї суми понад 16 млн грн — внески користувачів через функцію регулярних донатів у застосунку.
Фінансові показники
Згідно з фінансовими даними, оприлюдненими у звіті групи «Київстар», до складу якої входить Uklon, у 2025 році компанія отримала $101 млн доходу.
З них $20,9 млн припало на перший квартал, а ще $80,1 млн — на другий, третій і четвертий. Для порівняння, у 2024 році дохід становив $65 млн.
Зазначимо, станом на зараз сервіс Uklon працює у 27 містах України та на території Буковелю.
