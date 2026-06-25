В травні українці знімали валютні депозити: гривневі вклади зростали Сьогодні 13:00 — Кредит&Депозит

В травні українці знімали валютні депозити: гривневі вклади зростали

У травні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 0,1% до 1 478,933 млрд гривень.

Про це свідчать дані Національного банку , передають Українські Новини.

З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 5,7% із 1 398,536 млрд гривень.

Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 0,3% до 988,719 млрд гривень.

Обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 0,5% до 490,214 млрд гривень.

Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 1,4% до 1 706,360 млрд гривень.

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Нагадаємо, станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.

Раніше Finance.ua писав , що до початку літа фінансисти відкоригували ставки за депозитами для фізосіб і, схоже, вже взяли традиційну літню паузу.

Найщедріші відсотки за гривневими депозитами на 6 місяців пропонує така трійка банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк платять за такими вкладами 17% річних.

вклади в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Найдорожчіу такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк і Банк Львів дають своїм приватним клієнтам заробити на таких вкладах 17% річних.

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