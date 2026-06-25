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В травні українці знімали валютні депозити: гривневі вклади зростали

Кредит&Депозит
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В травні українці знімали валютні депозити: гривневі вклади зростали
В травні українці знімали валютні депозити: гривневі вклади зростали
У травні обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, збільшився на 0,1% до 1 478,933 млрд гривень.
Про це свідчать дані Національного банку, передають Українські Новини.
З початку року обсяг вкладів населення в банках зріс на 5,7% із 1 398,536 млрд гривень.
Гривневі вклади населення у банках за звітний період зросли на 0,3% до 988,719 млрд гривень.
Обсяг валютних депозитів населення у гривневому еквіваленті у звітному місяці скоротився на 0,5% до 490,214 млрд гривень.
Депозити юридичних осіб (гривневі та валютні) за звітний період зросли на 1,4% до 1 706,360 млрд гривень.
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Нагадаємо, станом на 1 червня 2026 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 700,6 млрд грн, що на 13,3 млрд грн більше за аналогічний показник минулого місяця.
Раніше Finance.ua писав, що до початку літа фінансисти відкоригували ставки за депозитами для фізосіб і, схоже, вже взяли традиційну літню паузу.
Найщедріші відсотки за гривневими депозитами на 6 місяців пропонує така трійка банків: Радабанк (17,25% річних), Ідея Банк та Кредит Дніпро Банк платять за такими вкладами 17% річних.
Найдорожчі вклади в гривні на 3 місяці у такої трійки банків: Акордбанк (17,17% річних), Радабанк і Банк Львів дають своїм приватним клієнтам заробити на таких вкладах 17% річних.
За матеріалами:
Finance.ua
Депозити
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