В столиці демонтують пам’ятник «Переяславська рада» під Аркою дружби народів — Finance.ua

В столиці демонтують пам’ятник «Переяславська рада» під Аркою дружби народів
У Києві комунальні служби розпочали демонтаж скульптурної композиції на честь Переяславської ради під Аркою дружби народу, яка перейменована у Арку свободи українського народу.
Про це повідомляє КМВА у Telegram.
«Міські комунальні служби розпочинають демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою „Свободи українського народу“. Демонтаж може зайняти кілька днів, оскільки конструкція доволі масивна. Вона складається з 20 елементів, що важать близько 6 000 — 7 000 тонн», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що попередньо фахівці провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.
Надалі монумент зберігатиметься в державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
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