В Рахунковій палаті пояснили, навіщо обкладати податком російських полонених — Finance.ua

В Рахунковій палаті пояснили, навіщо обкладати податком російських полонених Сьогодні 17:41

В Рахунковій палаті пояснили, навіщо обкладати податком російських полонених

Витрати на утримання військовополонених росіян можуть увійти до фінансових претензій України до держави-агресора в майбутньому.

Про це заявив член Рахункової палати Кирило Клименко, повідомила пресслужба відомства.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо відображення у податковому розрахунку сум податку на доходи фізичних осіб та військового збору, нарахованих на винагороду за працю військовополонених».

Законопроєкт розробили на виконання однієї з рекомендацій Рахункової палати, наданих за результатами аудиту відповідності на тему « Здійснення заходів щодо тримання військовополонених ».

Нагадаємо, аудитори серед іншого встановили, що порядок складання та подання податкової звітності щодо податків та зборів, які нараховуються на винагороду за працю військовополонених, не був урегульованим. Тож Міністерству фінансів України та Міністерству юстиції України рекомендували усунути ці прогалини.

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Запропонованими змінами до Податкового кодексу передбачено, що військовополонені (особи, які мають право на цей статус відповідно до Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і Додаткового протоколу до Женевських конвенцій) будуть визначені окремою категорією фізичних осіб — нерезидентів України. А податкові агенти (табори для тримання військовополонених, установи виконання покарань і слідчі ізолятори) будуть зобов’язані відображати в податковому розрахунку загальну суму нарахованих доходів військовополоненим і загальну суму утриманого податку.

«Належний облік витрат на забезпечення системи утримання військовополонених є важливим з огляду на відповідальність і підзвітність Уряду перед українськими платниками податків. Крім того, витрати на утримання цієї категорії осіб можуть стати частиною фінансових претензій України до держави-агресора у майбутньому. Ми маємо бути певні, що вони документально підтверджені та обґрунтовані. Тож сподіваюся, що цей законопроєкт буде підтриманий і Верховною Радою України», — зазначає відповідальний за аудит член Рахункової палати Кирило Клименко.

Член Рахункової палати також повідомив, що Рахункова палата загалом відзначає значний прогрес у виконанні Урядом її рекомендацій за цим аудитом.

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