В Польщі вироблятимуть американські Javelin — Finance.ua

В Польщі вироблятимуть американські Javelin Сьогодні 05:57 — Технології&Авто

В Польщі вироблятимуть американські Javelin

Польська зброярська група і Javelin Joint Venture уклали угоду про виробництво в Польщі протитанкової системи FGM-148 Javelin.

Про це повідомило видання Defense One.

Угода допоможе налагодити майбутнє виробництво протитанкових системи для збройних сил США, одночасно забезпечуючи можливості для польської промисловості.

«Це дозволяє розвинути стратегічне довгострокове міжнародне партнерство і створити взаємовигідний сценарій як для Польщі, так і для США щодо надання нашим клієнтам перевірених комплексів Javelin», — сказав Дейв Пантано, віцепрезидент спільного підприємства Javelin і Lockheed Martin.

За даними Пентагону, станом на кінець минулого місяця, США передали Україні понад 10 тисяч комплексів Javelin. Ця зброя допомогла українським військовим стримати російські війська в перші дні війни.

США працюють над збільшенням виробництва Javelin з 2000 до понад 3500 ПТРК на рік. Війна в Україні показала, наскільки швидко військові спалюють критичні боєприпаси. Це спонукало чиновників Пентагону придумати нові способи виробництва, зокрема спільне виробництво критично важливої зброї з іншими країнами.

Виробництво американської зброї за кордоном не є новою концепцією. Компанія Sikorsky, що належить Lockheed Martin, збирає гелікоптери Black Hawk у Польщі. Lockheed також збирає винищувачі F-35 в Італії та Японії й нещодавно оголосила про угоду з німецькою компанією Rheinmetall щодо виробництва фюзеляжів для стелс-винищувачів.

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