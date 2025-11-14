0 800 307 555
В «плюсі» на 4,3 млрд чеських крон: українські біженці зміцнюють чеську економіку

Особисті фінанси
Нові дані Міністерства праці та соціальних справ Чехії підтверджують, що допомога людям, які тікають від війни в Україні, є не лише гуманітарним, а й економічно вигідним кроком.
Про це йдеться в повідомленні Чеського міністерства праці.
У 3 кварталі 2025 року змодельовані надходження до державного бюджету від податків та внесків від осіб з тимчасовим захистом досягли 8,2 млрд чеських крон, тоді як витрати, пов’язані з їх утриманням, склали 3,9 млрд чеських крон. Таким чином, чеський бюджет опинився в «плюсі» на 4,3 млрд чеських крон.
«Українці, які знайшли тут притулок, сьогодні є міцною частиною ринку праці. Більшість із них працюють, сплачують податки та страхові внески, і таким чином роблять внесок у фінансування нашої соціальної системи. Водночас вони не мають права на багато видів підтримки, які зазвичай отримують громадяни Чехії. Все це показує, що їхній внесок у нашу економіку цілком очевидний», —
сказав міністр праці та соціальних справ Мар’ян Юречка.

Тенденції

Дані свідчать про довгострокову тенденцію зростання доходів та зменшення витрат. Хоча у 2023 році витрати перевищували доходи, ситуація поступово змінилася. З початку 2024 року доходи стабільно перевищували витрати, і розрив між ними продовжує збільшуватися. У третьому кварталі 2025 року доходи досягли 8,2 млрд чеських крон, тоді як витрати склали 3,9 млрд чеських крон. Таким чином, різниця становить 4,3 млрд чеських крон на користь державного бюджету.
Сальдо державного бюджету, пов’язане з доходами та витратами на біженців з України, вперше досягло позитивних цифр у 2024 році. Дефіцит за 2023 рік становив 2,6 млрд чеських крон, тоді як у 2024 році бюджет вже показав профіцит у розмірі 9,7 млрд чеських крон. Цього року, після трьох кварталів, він досяг профіциту в 11,7 млрд чеських крон.

За рахунок чого зростання

Зростання доходів головним чином зумовлене стабільним зростанням зайнятості осіб з тимчасовим захистом, які сплачують податки та страхові внески так само, як і громадяни Чехії.
Найбільшу частину доходів становить соціальне та медичне страхування. Інші доходи надходять від ПДВ, податку на доходи фізичних осіб та юридичних осіб, а також акцизних податків.
Навпаки, зменшення витрат відображає зменшення кількості людей, які залежать від прямої гуманітарної допомоги, та зростання економічної самодостатності біженців, які дедалі більше беруть участь у ринку праці та повсякденному житті Чеської Республіки.

Гуманітарна допомога

Чехія продовжує надавати гуманітарну допомогу тим, хто не може сам себе утримувати: це діти, люди похилого віку або люди з інвалідністю. Дві третини всіх одержувачів допомоги належать до цих вразливих груп.
Кількість одержувачів гуманітарної допомоги зменшується вже тривалий час — якщо у квітні 2022 року її отримували понад 234 тисячі осіб, то у вересні 2025 року лише 83 тисячі.
Раніше ми писали, що з січня 2022 по серпень 2025 року загальна сума витрат на підтримку українських біженців у Європі склала 137,4 мільярда євро.
Німеччина є беззаперечним лідером за масштабами допомоги: понад 1,2 мільйона українців отримали там притулок, а видатки федерального уряду сягнули 36,55 мільярда євро. Деталі дивіться в інфографіці за посиланням.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
