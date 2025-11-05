В Ощадбанку обрали нового голову правління Сьогодні 16:22

В Ощадбанку обрали нового голову правління

4 листопада наглядова рада Ощадбанку обрала переможця конкурсу на посаду голови правління банку. Ним став заступник голови правління з питань корпоративного бізнесу Юрій Каціон.

Про це повідомила пресслужба банку.

Відповідно до чинних процедур призначення на посаду відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком України.

Що про нього відомо

Юрій Каціон здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті, він є магістром з управління банківськими інвестиціями.

Загальний стаж роботи в банківській сфері — 27 років. За 24 роки роботи в Ощадбанку пройшов кар’єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу (2016 рік), згодом — до заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес (2022 рік).

Каціон має значний досвід у розвитку корпоративного бізнесу, реалізації складних інвестиційних проектів, структуруванні угод, зокрема з залученням міжнародних фінансових організацій.

Як зазначається у повідомленні банку, Каціон бере активну участь у розробці нормативних документів Ощадбанку та НБУ, а також профільних нормативно-правових актів у співпраці з виконавчою і законодавчою гілками влади, в тому числі щодо підтримки державою стратегічно важливих галузей економіки під час повномасштабної війни.

