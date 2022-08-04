В ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо — Finance.ua

В ОПЕК+ знайшли спосіб стабілізувати ціни на паливо
ОПЕК і її союзники домовилися про збільшення видобутку нафти. Саудівська Аравія намагається заспокоїти союзників, не використовуючи свої запаси.
Про це пише Financial Times.
Вдалося узгодити збільшення видобутку лише на 100 000 барелів на день, або 0,1% світового попиту, що, ймовірно, викличе розчарування у Заходу після того, як президенти США Джо Байден і його французький колега Еммануель Макрон зустрілися з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.
Саудівська Аравія трохи збільшила видобуток, намагаючись використати нафтову дипломатію для реабілітації принца Мухаммеда після того, як західні союзники дистанціювалися після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі в 2018 році.
«Це невелике збільшення істотно не змінить баланс ринку, але їх не можна звинуватити в бездіяльності», — йдеться в повідомленні.
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