Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg

Енергетика
299
Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg
Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg
Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії зріс у липні до найвищого рівня з квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску з метою приборкати високі ціни на нафту.
Про це пише Bloomberg.
За даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з королівства становили близько 7,5 млн барелів на день. У червні морські поставки становили 6,6 млн барелів на день.
Таким чином, експортні постачання Саудівської Аравії збільшились на 13,6%.
За даними агентства, постачання нафти з Саудівської Аравії до Китаю — основного пункту призначення — у липні підскочило в середньому до 1,65 млн барелів на день.
Постачання до Індії вперше з квітня 2020 року перевищили 1 млн барелів на день.
Натомість експорт до США знизився на 11% до червня — до 371 тис. барелів на день, до Японії — на 18%, до 903 тис. барелів на день.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.