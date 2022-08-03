Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg — Finance.ua

Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg Вчора 04:14 — Енергетика

Саудівська Аравія рекордно збільшила експорт нафти за останні два роки – Bloomberg

Експорт сирої нафти з Саудівської Аравії зріс у липні до найвищого рівня з квітня 2020 року на тлі міжнародного тиску з метою приборкати високі ціни на нафту.

Про це пише Bloomberg

За даними відстеження танкерів, минулого місяця зареєстровані морські поставки з королівства становили близько 7,5 млн барелів на день. У червні морські поставки становили 6,6 млн барелів на день.

Таким чином, експортні постачання Саудівської Аравії збільшились на 13,6%.

За даними агентства, постачання нафти з Саудівської Аравії до Китаю — основного пункту призначення — у липні підскочило в середньому до 1,65 млн барелів на день.

Постачання до Індії вперше з квітня 2020 року перевищили 1 млн барелів на день.

Натомість експорт до США знизився на 11% до червня — до 371 тис. барелів на день, до Японії — на 18%, до 903 тис. барелів на день.

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Економічна Правда За матеріалами:

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