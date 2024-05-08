Міністр енегргетики про масовану атаку на енергетичну інфраструктуру: треба економити — Finance.ua

Міністр енегргетики про масовану атаку на енергетичну інфраструктуру: треба економити Сьогодні 10:44 — Енергетика

Міністр енегргетики про масовану атаку на енергетичну інфраструктуру: треба економити

Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику.

Атаковані об'єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях.

Наслідки уточнюються. Енергетики вже працюють над їх ліквідацією.

Ворог хоче позбавити нас можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію.

Ощадливе використання електроенергії - внесок кожного з нас у перемогу. Особливо важливим є відповідальне споживання у ранкові та вечірні години.

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