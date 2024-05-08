Сьогодні відключення світла можливі по всій Україні, — «Укренерго» Сьогодні 19:15 — Енергетика

Сьогодні відключення світла можливі по всій Україні, — «Укренерго»

В ніч на 8 травня російські війська завдали вже п’ятий масований ракетно-дроновий удар по об'єктам енергетики, починаючи з 22 березня. Пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також дрони пошкодили обладнання одного з об'єктів в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Про це повідомила прес-служба «Укренерго».

«Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго», — підкреслили в НЕК.

Зазначається, що це пов’язано з дефіцитом електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами.

Особливо важка ситуація очікується увечері. Диспетчерський центр застосовує всі наявні заходи для подолання дефіциту, зокрема імпорт та аварійну допомогу електроенергії з енергосистем країн Європи, підкреслили в «Укренерго». Споживачів закликали економко споживати електроенергію.

У вечірні години запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

УНІАН За матеріалами:

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