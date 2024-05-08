Україна у середу залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна у середу залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС

Енергетика
58
Україна у середу залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС
Україна у середу залучає аварійну допомогу з енергосистем ЄС
У середу, 8 травня, у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини, при цьому у вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
«Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості - у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні (у Харкові для 200 тисяч абонентів). В інших регіонах споживачі не обмежувалися. У південних регіонах для недопущення перевантаження обладнання однієї з високовольтних підстанцій оператор системи передачі з 10:30 до 16:00 обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ», — йдеться в повідомленні.
Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом, також на запит Польщі у вечірні години Україна в екстреному порядку постачала електроенергію до цієї країни.
На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 7600 МВт*год.
За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.