В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових — Finance.ua

В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових

До Верховної Ради незабаром буде внесено низку законодавчих ініціатив, які стосуються захисту прав військовослужбовців.

Про це повідомив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик під час VII Судового форуму.

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«Ми маємо зважати на те, що навіть після закінчення активних бойових дій найперспективнішою професією буде військовослужбовець Збройних сил України. Відповідно, й кількість військових у майбутньому буде значно відрізнятися від тієї, яка в нас була станом на 24 лютого 2022 року та до 2014 року», — зазначив Дубовик.

Він наголосив, що військові мають отримати потужні інструменти захисту своїх прав.

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«На даний момент президентом України також ініційовані механізми захисту прав стосовно інституту військового омбудсмена. Є певні законодавчі ініціативи, які будуть скоро зареєстровані у Верховній Раді. Ми сподіваємося, що цей процес знайде відгук і в суддівській спільноті, яка буде зацікавлена в тому, щоб знизити певний рівень запиту військових звертатись до суду», — додав представник ОП.

Укрінформ За матеріалами:

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