В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових — Finance.ua
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В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових

Казна та Політика
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В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових
В ОП анонсували внесення до Ради законопроєктів щодо захисту прав військових
До Верховної Ради незабаром буде внесено низку законодавчих ініціатив, які стосуються захисту прав військовослужбовців.
Про це повідомив генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик під час VII Судового форуму.
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«Ми маємо зважати на те, що навіть після закінчення активних бойових дій найперспективнішою професією буде військовослужбовець Збройних сил України. Відповідно, й кількість військових у майбутньому буде значно відрізнятися від тієї, яка в нас була станом на 24 лютого 2022 року та до 2014 року», — зазначив Дубовик.
Він наголосив, що військові мають отримати потужні інструменти захисту своїх прав.
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«На даний момент президентом України також ініційовані механізми захисту прав стосовно інституту військового омбудсмена. Є певні законодавчі ініціативи, які будуть скоро зареєстровані у Верховній Раді. Ми сподіваємося, що цей процес знайде відгук і в суддівській спільноті, яка буде зацікавлена в тому, щоб знизити певний рівень запиту військових звертатись до суду», — додав представник ОП.
За матеріалами:
Укрінформ
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