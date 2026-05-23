В ООН спрогнозували, скільки українських біженців залишиться в ЄС у разі «крихкого миру» Сьогодні 18:16

Кількість українців у ЄС залежатиме від розвитку війни та політичних рішень

У разі досягнення у 2026 році «крихкого миру з поступками» між Україною та росією понад половина українських біженців, які нині перебувають у Європі, можуть залишитися там щонайменше до кінця 2029 року.

Про це йдеться в результатах дослідження Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Які сценарії розглядали в ООН

Сценарій 1 — досягнення «крихкого миру з поступками». Він передбачає припинення бойових дій до кінця 2026 року, однак росія збереже фактичний контроль над тимчасово окупованими територіями України.

Також у межах цього сценарію прогнозується збереження середнього або високого рівня інвестицій на підконтрольних Україні територіях.

Статус тимчасового захисту для українських біженців у країнах ЄС може завершитися у березні 2027 року.

За таких умов, у Європі до кінця 2029 року можуть залишитися близько 2,9 млн українських біженців — це 56% від їхньої нинішньої кількості.

Сценарій 2 — триваюча війна або «статус-кво». Якщо російська агресія продовжиться, в Європі на кінець 2029 року перебуватиме 5,16 млн біженців з України (99% від їх поточної кількості).

Сценарій 3 — перемога України та повернення окупованих територій до кінця року. За такого розвитку подій кількість українських біженців у Європі може скоротитися до 32% від нинішнього показника.

«Ці сценарії не є прогностичними. Швидше, вони забезпечують структурований, методологічно обґрунтований спосіб дослідження того, як прийняття рішень та поведінка біженців можуть змінитися у відповідь на різні ймовірні майбутні події, на основі низки даних», — уточнили автори дослідження.

