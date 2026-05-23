В ООН спрогнозували, скільки українських біженців залишиться в ЄС у разі «крихкого миру»
У разі досягнення у 2026 році «крихкого миру з поступками» між Україною та росією понад половина українських біженців, які нині перебувають у Європі, можуть залишитися там щонайменше до кінця 2029 року.
Про це йдеться в результатах дослідження Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Які сценарії розглядали в ООН
Сценарій 1 — досягнення «крихкого миру з поступками». Він передбачає припинення бойових дій до кінця 2026 року, однак росія збереже фактичний контроль над тимчасово окупованими територіями України.
Сценарій 3 — перемога України та повернення окупованих територій до кінця року. За такого розвитку подій кількість українських біженців у Європі може скоротитися до 32% від нинішнього показника.
«Ці сценарії не є прогностичними. Швидше, вони забезпечують структурований, методологічно обґрунтований спосіб дослідження того, як прийняття рішень та поведінка біженців можуть змінитися у відповідь на різні ймовірні майбутні події, на основі низки даних», — уточнили автори дослідження.
Раніше Finance.ua писав, що Україна хоче отримати від Європейського Союзу дані щодо українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, зокрема, щодо вразливих категорій населення, для подальшого планування політики повернення та підготовки громад.