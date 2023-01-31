В ООН обіцяють не допустити припинення «зернової угоди» — Finance.ua

В ООН обіцяють не допустити припинення «зернової угоди» Сьогодні 20:44 — Аграрний ринок

В ООН обіцяють не допустити припинення «зернової угоди»

Чорноморська зернова ініціатива не заблокована, над її продовженням триває робота.

Про це заявила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун.

За її словами, ООН не дозволить припинення угоди.

«Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо», — сказала вона на зустрічі з журналістами у Києві.

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За словами Браун, є складнощі, але над ними триває робота.

«Чорноморська ініціатива може робити більше. Ми не можемо дозволити їй закінчитися... Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може», — наголосила вона.

Координатор нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.

«Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів», — сказала вона.

Також Браун наголосила на важливості нейтралітету для продовження діалогу з рф.

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