В ООН обіцяють не допустити припинення «зернової угоди» — Finance.ua

В ООН обіцяють не допустити припинення «зернової угоди»
Чорноморська зернова ініціатива не заблокована, над її продовженням триває робота.
Про це заявила координатор системи ООН в Україні Деніз Браун.
За її словами, ООН не дозволить припинення угоди.
«Чорноморська зернова ініціатива не заблокована. І це надзвичайно важливо», — сказала вона на зустрічі з журналістами у Києві.
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За словами Браун, є складнощі, але над ними триває робота.
«Чорноморська ініціатива може робити більше. Ми не можемо дозволити їй закінчитися... Повірте, ми не дозволимо припинення. Ми не можемо собі цього дозволити, і Україна не може», — наголосила вона.
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Координатор нагадала, що ініціатива має бути продовжена у березні.
«Перед минулим продовженням ініціативи у листопаді ми витратили дуже багато часу у вересні, жовтні, опрацьовуючи багато моментів», — сказала вона.
Також Браун наголосила на важливості нейтралітету для продовження діалогу з рф.
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