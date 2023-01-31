Ще одна країна приєдналася до зернової ініціативи — Finance.ua

Ще одна країна приєдналася до зернової ініціативи Сьогодні 12:45 — Аграрний ринок

Влада Данії приєдналася до «зернової угоди» в рамках Grain From Ukraine.

Про це повідомила прем’єр-міністр Данії Метт Фредеріксен на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським в Одесі.

Фредеріксен також додала, що Данія завжди підтримуватиме Україну — і у війні, і у відновленні.

Крім того, Зеленський наголосив на необхідності додати до «зернової угоди» миколаївські порти.

Президент України та прем’єр-міністр Данії відвідали також і Миколаївську область, зокрема морський торговельний порт, та оглянули резервуари для зберігання олії, зруйновані внаслідок ракетних ударів рф.

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