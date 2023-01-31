Обсяги "зернового коридору" впали майже на третину: Україна заявила про критичні проблеми — Finance.ua

Обсяги "зернового коридору" впали майже на третину: Україна заявила про критичні проблеми Сьогодні 08:28 — Аграрний ринок

Обсяги "зернового коридору" впали майже на третину: Україна заявила про критичні проблеми

Попри те, що за минулий тиждень у межах «зернової ініціативи» Україна експортувала 664 тис. тонн продовольства, для аграрних постачань залишаються декілька серйозних проблем.

Про це повідомило Міністерство інфраструктури.

«Зберігається критично низький показник виходу суден з портів — 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи „зернової ініціативи“, коли обсяг експорту був незначним... Кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі та отримують дозвіл рухатися під завантаження до українських портів, також не перевищує 3 суден на добу», — розповіли у відомстві.

У МІУ наголосили, що російська сторона у СКЦ продовжує блокувати реалізацію програми та штучно збільшує чергу із суден у Босфорі. Зараз 117 суден очікують на проведення інспекції у територіальних водах Туреччини (92 — на захід до портів під завантаження, а 25 — вже з вантажем). За минулий тиждень відбулися лише 20 інспекцій за мінімально необхідних 84.

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Також існує проблема з реєстрацією суден, яку росіяни гальмують. Так, з понад 80 заявлених суден щодня вони без пояснення причин реєструють в середньому лише 2-3 судна.

«Ці фактори гальмують реалізацію „зернової ініціативи“: спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% порівняно з попереднім місяцем, а отже, світ недоотримує агропродукцію у потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками у часі через простої суден у Босфорі», — зазначили у Мінінфраструктури.

Як порівняли у відомстві, тоді як у портах Великої Одеси під обробкою перебуває 21 судно, «зерновим коридором» рухаються лише 3 судна під навантаження. За фактом ситуації, що склалася, українська сторона очікує на реакцію Туреччини та ООН.

За розрахунками МІУ, загалом з 1 серпня минулого року в «зерновій ініціативі» взяли участь 687 суден, які експортували 18,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування «зернового коридору» цей показник має становити понад 28 млн тонн.

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УБР За матеріалами:

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