Grain From Ukraine: Україна готує до відправки ще три судна з зерном до Африки — Finance.ua

Grain From Ukraine: Україна готує до відправки ще три судна з зерном до Африки
За програмою Grain From Ukraine Україна готує до відправки три судна з зерном до Африки.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
«Зараз ми організаційно готуємо відправлення ще 3-х суден. Ми очікуємо, що наступні балкери із пшеницею підуть на Кенію, Ємен та Судан. Обсяги цих завантажень становитимуть 25–30 тис. тонн», — розповів заступник міністра Маркіян Дмитрасевич.
Нещодавно делегація Мінагрополітики відвідала африканські країни, які найбільше потерпають від продовольчої кризи.
«Африканські країни найбільше відчувають гостру потребу в продовольстві, а також потерпають від підвищення цін на нього. Найгірше — вони страждають від його дефіциту. Перш за все ми хотіли їм пояснити справжню причину їхньої гуманітарної кризи, та налагодити з ними міцні торговельні зв’язки. До прикладу, Кенія та Нігерія дуже очікують на наше зерно», — пояснив ціль візиту Дмитрасевич.
Також під час візитів обговорювалася продовольча програма Grain from Ukraine, яку Україна реалізує разом із World Food Programme.
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