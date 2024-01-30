В ООН назвали війну в Україні одним із факторів негативного впливу на світову торгівлю — Finance.ua

В ООН назвали війну в Україні одним із факторів негативного впливу на світову торгівлю Сьогодні 06:22 — Світ

В ООН назвали війну в Україні одним із факторів негативного впливу на світову торгівлю

Конференція ООН з торгівлі і розвитку (UNCTAD) заявила, що атаки єменських хуситів на кораблі у Червоному морі, російсько-українська війна та низький рівень води у Панамському каналі негативно впливають на світову торгівлю.

Про це повідомляє AP.

За словами торгового експерта із UNCTAD Яна Гофмана, після початку атак єменських хуситів на кораблі в Червоному морі у листопаді 2023 року, основні гравці в судноплавній галузі тимчасово припинили використання Суецького каналу в Єгипті - важливого водного шляху, що з'єднує Середземне море з Червоним морем, а також життєво важливого маршруту для доставки енергоносіїв та вантажів між Азією та Європою.

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На Суецький канал у 2023 році припадало від 12% до 15% світової торгівлі, але, за оцінками UNCTAD, обсяг торгівлі через водний шлях упав на 42% за останні два місяці.

Він додав, що війна, яка триває після вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року, та інші геополітичні напруги змінили шляхи торгівлі нафтою та зерном, у тому числі через Чорне море.

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Також Гофман зазначає, що роботу для судноплавних компаній ускладнює сильна посуха, яка призвела до зниження рівня води у Панамському каналі до найнижчого рівня за десятиліття, значно зменшивши кількість і розмір суден, які можуть проходити через нього.

За словами Гофмана, загальний обсяг транзиту через Панамський канал у грудні був на 36% нижчим, ніж рік тому, і на 62% нижчим, ніж два роки тому.

Експерт підсумував, що кораблі перевозять близько 80% товарів у світовій торгівлі, і цей відсоток ще вищий для країн, що розвиваються.

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