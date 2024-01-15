Торгівля між Китаєм і росією досягла рекорду у 2023 році — Finance.ua
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Торгівля між Китаєм і росією досягла рекорду у 2023 році

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За підсумками 2023 року товарообіг між Китаєм і росією досяг нового рекорду, а економічні зв’язки між Пекіном і москвою зміцнюються, навіть попри війну в Україні, пише Business Insider з посиланням на Головне митне управління Китаю.
Так, товарообіг між двома країнами в доларовому еквіваленті у 2023 році зріс на 26% - з 190 мільярдів доларів до 240 мільярдів доларів.
Китай скуповує дешеву російську нафту з моменту вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Так, еталонна марка Urals наразі торгується зі знижкою в 18 доларів за барель порівняно з Brent. Водночас Росія імпортує смартфони Xiaomi та Realme, після того, як американські та європейські бренди пішли з ринку.
Китайський експорт до Росії підскочив на 47% у 2023 році, а імпорт звідти зріс на 13%.
Тим часом товарообіг між США і Китаєм впав вперше з 2019 року. Загальний обсяг торгівлі між двома країнами впав на 12%, до 664 мільярдів доларів.

Українсько-китайські відносини

За 2023 рік товарообіг України склав 99,4 млрд доларів: протягом минулого року імпортували товарів на суму 63,5 млрд доларів, а експортували — на 36 млрд доларів. Найбільше продукції імпортували з Китаю.
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що для Китаю важливо приєднатися до переговорів щодо мирної угоди, яка покладе край війні між росією та Україною.
За матеріалами:
Економічна Правда
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