В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів — Finance.ua

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В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів

Казна та Політика
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В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
В Офісі президента пояснили, чому відклали запуск реєстру олігархів
Під час війни в Україні неможливо визначити, хто саме є олігархом, оскільки найбагатші українці втратили частину активів.
Про це сказав заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов в інтерв'ю РБК-Україна.
«Сьогодні обʼєктивно сказати, чи є людина олігархом, неможливо, з огляду на те, що ці люди втрачають активи вартістю мільярди доларів. Зараз складати реєстри і бігати, казати: „Ми склали реєстр“, ну це не є розумним», — сказав Смирнов.
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Він нагадав, що Венеціанська комісія наполягала на тому, щоб відкласти імплементацію закону «про олігархів».
Водночас Смирнов зауважив, що зараз у парламенті на розгляді в другому читанні перебуває законопроєкт про Антимонопольний комітет, який значно посилює можливості держави в якості регулятора.
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За його словами, це все є допоміжним у боротьбі з надмірною концентрацією впливу. «Окрім закону про олігархів є інші закони, які є більш конкретними, точковими, вони вдосконалюють можливість боротися з явищами надмірного впливу і втручання у внутрішньополітичне життя», — сказав Смирнов.
«У країні, в якій палає війна, в якій люди втрачають заводи, воно (реєстр олігархів. — Ред.) не на часі. Дати обʼєктивну оцінку складно. Це того не вартує. Треба виграти війну, а потім сісти й подивитись на конкретну «карту бою», — зазначив заступник голови Офісу президента.
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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про олігархів, який передбачає створення спеціального реєстру, у вересні 2021 року. Зокрема, особам із цього списку закон забороняє фінансувати політичні партії, мати вплив на ЗМІ, брати участь у великій приватизації, а також зобов’язує подавати спеціальну декларацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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