В одному з регіонів України зникли черги на АЗС — Finance.ua

У Закарпатській області зникли черги за пальним на АЗС.
Про це повідомив голова Закарпатської ОВА Віктор Микита.
За його словами, від початку повномасштабного наступу окупантів на Україну було розроблено протокол щодо збільшення частки постачання палива на Закарпаття локальними компаніями, які займаються імпортом нафтопродуктів із сусідніх країн ЄС та мають чинні контракти.
«Закарпаття стало єдиним регіоном України, де зникли черги на АЗС. Частка закарпатських підприємців на ринку регіону зросла приблизно з 5% до 40% і тримає динаміку на збільшення. Кількість вантажівок, які забезпечують імпорт палива, за три тижні збільшилася з 23 до 43 одиниць» — повідомив він.