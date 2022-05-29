Без бензину і без грошей: найпопулярніші шахрайські схеми з пальним — Finance.ua

Без бензину і без грошей: найпопулярніші шахрайські схеми з пальним

Вчора 15:32 — Кримінал

Ситуація з бензином залишається складною, тому в Україні активізувалися бензинові шахраї. Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів про найрозповсюдженіші схеми шахрайства.

Він повідомив, що схеми шахрайства з бензином насправді старі й були використані раніше, але зараз знов активізувалися.

«Основні схеми шахрайства — це підроблені талони або картки автозаправних мереж», — каже Куюн.

Схема працює так: аферист просить переказати на картку гроші й натомість надсилає талончик на заправку, але у більшості випадків людина залишається без талончика і без грошей. Або ж аферист може все-таки надіслати талончик, проте на самій АЗС він виявиться фальшивим і не спрацює.

Також Сергій Куюн каже, що не варто купувати пальне поза межами АЗС, адже походження такого бензину невідоме. Він може бути поганої якості, що може негативно вплинути на роботу автівки.

Крім того, треба бути дуже обережними при використанні каністр з бензином. Вони можуть протікати — це може призвести до небезпечних випаровувань.

Яка ситуація в Україні з бензином

Поки що ситуація з пальним в Україні залишається напруженою, проте вона може покращитися, якщо люди відповідально ставитимуться до його споживання.

«Треба, щоб громадяни відповідально ставилися до споживання пального, адже на ринку є дефіцит. Паливо потрібне нашим ЗСУ, критичній інфраструктурі, волонтерам тощо. Оптимізуйте та мінімізуйте свої пересування, щоб ринок зміг підлаштуватися», — каже фахівець.

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Куюн вважає, що найближчим часом ситуація може покращитися, адже є динаміка зростання постачання пального.

«Чим менше ми зараз будемо користуватися пальним, то ринок швидше наповниться. Звісно, що бензин може здорожчати, проте він все ж буде», — зазначає експерт.

Якою буде ціна на паливо, директор Консалтингової групи А-95 спрогнозувати не зміг, проте зауважив: щойно держава зможе накопичити запаси палива та нормалізувати ринок, ціна може зменшитися.

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