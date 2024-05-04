В ОАЕ збудують найбільший аеропорт у світі (фото) — Finance.ua

В ОАЕ збудують найбільший аеропорт у світі (фото) Сьогодні 03:08 — Фондовий ринок

В ОАЕ збудують найбільший аеропорт у світі (фото), фото: X

Дубай планує збудувати найбільший аеропорт у світі вартістю $33 млрд.

Про це пише Business Insider.

Шейх ОАЕ Мохаммед бін Рашид Аль Мактум анонсував масштабне розширення міжнародного аеропорту емірату Аль-Мактум — у п’ять разів. Планується, що аеропорт за розмірами буде займати територію в 141 кв. км — це дорівнюватиме площі міста Вінниця.

Очікується, що після завершення будівництва аеропорт стане центром нової економічної зони, призначеної для проживання мільйона осіб і створення 500 000 робочих місць.

Вартість розширення оцінюється приблизно у $33 млрд.

фото: X / HH Sheikh Mohammed

Перший етап проєкту планують завершити до 2030 року, а до 2050 року його пропускна спроможність може зрости до 185 млн.

«Коли ми побудуємо ціле місто навколо аеропорту на півдні Дубая, зросте попит на житло для мільйона людей. Він прийматиме провідні світові компанії в секторах логістики та авіатранспорту», — написав шейх Мохаммед у дописі на X.

Після завершення будівництва аеропорт стане найбільшим у світі, з пропускною спроможністю у 260 млн пасажирів, матиме 400 виходів для літаків та п’ять паралельних злітно-посадкових смуг.

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