Топ-10 найбільш завантажених аеропортів у світі (інфографіка) — Finance.ua

Топ-10 найбільш завантажених аеропортів у світі (інфографіка) Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Топ-10 найбільш завантажених аеропортів у світі (інфографіка)

Міжнародна рада аеропортів (ACI) World оприлюднила список 10 найзавантаженіших аеропортів світу в 2023 р.

Загальний глобальний прогноз пасажиропотоку на 2023 рік становить близько 8,5 мільярдів, що відображає значне відновлення на 93,8% від рівня до пандемії.

Приплив пасажирів у міжнародні аеропорти відіграв ключову роль у сприянні відновленню хабів, залежних від цього сегменту, що, відповідно, вплинуло на склад 10 найбільш завантажених аеропортів за загальним числом пасажирів.

Рейтинг аеропортів базується на даних, зібраних із понад 2600 аеропортів у понад 180 країнах і територіях у всьому світі.

Основні моменти пасажиропотоку

За попередніми даними, у 2023 році загальна кількість пасажирів у світі наближається до 8,5 мільярда, що на 27,2% більше, ніж у 2022 році, або на 93,8% більше, ніж у період до пандемії (2019).

Тоді як внутрішній ринок зріс на 20,2% (або відновлення на 96,8% від рівня 2019 року), міжнародний ринок відновився з темпом зростання на 36,5% (або 90,4% від рівня 2019 року).

10 найбільших аеропортів, на які припадає близько 10% світового трафіку (806 мільйонів пасажирів), показали приріст на 19,8% порівняно з 2022 роком або приріст на 0,7% порівняно з результатами 2019 року (801 мільйон пасажирів у 2019 році).

Міжнародний аеропорт Хартсфілд-Джексон Атланти утримує перше місце, а за ним вперше йде міжнародний аеропорт Дубая, обігнавши міжнародний аеропорт Даллас Форт-Ворт на третьому місці.

Найбільший стрибок у топ-10 рейтингу зафіксовано для Токіо Ханеда, який перескочив із 16-ї позиції у 2022 році на 5-ту позицію у 2023 році.

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