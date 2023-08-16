В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро — Finance.ua
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В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро

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В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
В Німеччині вводять обмеження по проїзному за 49 євро
З 15 серпня на проїзні Deutschlandticket почало діяти нове обмеження. Дотепер користувачі могли безкоштовно здійснювати пересадку на міжміський транспорт. Тепер це дозволятиметься лише у виняткових ситуаціях, і в більшості випадків пасажири змушені будуть купувати додаткові квитки за власний кошт.
Про це повідомляє Welt.de.
Через запровадження нових стандартів поїздок на поїздах в ЄС, правила щодо німецького проїзного квитка теж зазнають змін. Починаючи з 15 серпня, проїзний за 49 євро в Німеччині (Deutschlandticket або D-ticket) вже не буде вважатися звичайним проїзним. Він стане спеціальною пропозицією зі зниженою вартістю проїзду.
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З 15 серпня користувачі квитка більше не зможуть здійснити безкоштовну пересадку на транспорт категорії ЕС, ІСЕ або ІС. Відтепер пасажири зможуть здійснювати таку пересадку лише за особливих умов: у разі, якщо скасування передбачає прибуття пасажира у кінцевий пункт з кінцевою стиковкою після опівночі. У всіх інших ситуаціях безкоштовна пересадка на інші високошвидкісні з'єднання не передбачена.
Deutsche Bahn вказує цю інформацію в розділі запитань і відповідей про квиток.
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Відповідаючи на запитання видання Welt, представник німецької залізниці підтвердив, що центр обслуговування прав пасажирів застосовуватиме оновлені правила переглянутого Положення про залізничний рух (EVO). Згідно з вимогами ЄС, користувачам квитків такого типу не повертатимуть кошти за міжміські квитки.
Якщо очікується, що затримка на станції призначення становитиме понад 20 хвилин, пасажири можуть пересісти на потяг вищого класу, наприклад, ICE. Для цього їм спочатку потрібно купити квиток на відповідний поїзд, але пізніше вони можуть вимагати повернення вартості в Центрі обслуговування прав пасажирів.
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У майбутньому будуть деякі винятки по компенсації для власників квитків: якщо пасажир більше не може дістатися до місця призначення до опівночі через збій у графіку руху регіонального поїзда, або між опівніччю і п’ятою годиною ранку, лише із затримкою щонайменше на 60 хвилин, вони можуть продовжити перехід на ICE, IC або EC і отримати відшкодування витрат на дорогу.
У всіх інших випадках користувачам Deutschlandticket доводиться чекати наступного регіонального потяга або оплачувати квиток на міжміський шлях власним коштом.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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