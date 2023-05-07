У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро — Finance.ua

У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро Сьогодні 15:19 — Особисті фінанси

У які країни можна їздити з проїзним за 49 євро

У Німеччині почав діяти єдиний проїзний на всі види транспорту за 49 євро. Із Deutschlandticket можна місяць подорожувати всією країною.

Яким транспортом і куди можна доїхати з «Німецьким квитком», повідомляє DW

Як діє Deutschlandticket за 49 євро у Німеччині

Єдиний місячний проїзний для поїздок громадським транспортом на всій території Німеччини — Deutschlandticket за 49 євро — почав діяти з 1 травня. У перші ж дні на сайті bahn.de відзначають збої в роботі через великий попит на придбання проїзного.

Скористатися квитком можна лише в локальному і регіональному транспорті: міських автобусах, трамваях, метро, приміських поїздах. За проїзд у швидкісних поїздах чи автобусах далекого прямування треба платити окремо. Дія квитка за 49 євро на них не поширюється.

Виняток зробили лише для сполучення в Баден-Вюртемберзі. Власники Deutschlandticket можуть скористатися послугами швидкісних поїздів на відрізку між Штутгартом і Зінгеном, бо вони є єдиною можливістю для пасажирів дістатися з одного міста в інше.

За проїзд у вагонах першого класу та за провезення велосипеда треба доплачувати.

Куди можна доїхати із проїзним за 49 євро

З «Німецьким квитком» подорож триватиме довше, ніж швидкісними поїздами чи автобусами. Можна об’їхати всю Німеччину, але триватиме такий шлях без швидкісних поїздів і автобусів значно більше часу. Наприклад, поїздка з селища Ліст на острові Зюльт у Північному морі до найпівденнішого села Оберстдорф у горах Баварії займе майже добу, а їхати доведеться різним транспортом із 10 пересадками.

Із Гамбурга до Мюнхена дорога займе 11-12 годин, з Берліна до Кельна — 9.

Між тим, є декілька міжнародних напрямків, на які поширюється дія квитка за 49 євро, повідомляє телеграм-канал «Німеччина/Україна/біженці».

Це міста, які знаходяться поблизу кордону з Німеччиною:

Зальцбург і Куфштейн в Австрії;

Базель і Шаффхаузен у Швейцарії;

Свіноуйсьце (Swinemünde/Usedom) в Польщі і Венло в Нідерландах.

Також доступні такі прикордонні маршрути у місцевих поїздах:

Данія: Зюдерлюгдум — Тендер;

Франція: Берг (Пфальц) — Лаутербур та Швейгофен — Віссембург;

Австрія: Пфронтен-Штейнах — Вільс — Ройтте (Тіроль) — Ервальд — Грізен;

Польща: Герліц — Згожелець та Хіршфельде — Кшевіна Згорцелецька — Хагенвердер;

Чехія: Циттау — Градек-над-Нісоу, Беренштейн — Вейпрті та Зайфеннерсдорф — Варнсдорф — Циттау.

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