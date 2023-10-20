В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме — Finance.ua
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В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме

Особисті фінанси
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В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме
В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме
В ніч на 21 жовтня ПриватБанк проводить регламентні роботи: операції з картками будуть на паузі до 5 ранку.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови.
«Щоб підвищити якість та безпеку платежів, в ніч на 21 жовтня 2023 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру», — сказано в повідомленні.
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Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами:
Finance.ua
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