В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме — Finance.ua

В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

В ніч на 21 жовтня Приват24 не працюватиме

В ніч на 21 жовтня ПриватБанк проводить регламентні роботи: операції з картками будуть на паузі до 5 ранку.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

«Щоб підвищити якість та безпеку платежів, в ніч на 21 жовтня 2023 року ПриватБанк проводить планові регламентні роботи процесингового центру», — сказано в повідомленні.

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Під час проведення робіт у суботу 21 жовтня з 00:00 до 5:00 ранку тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також «тайм-аут» триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

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