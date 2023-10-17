ПриватБанк запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі: скільки коштує послуга — Finance.ua

ПриватБанк запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі: скільки коштує послуга
Державний ПриватБанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот.
Про це повідомляє портал «Мінфін».
«Послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Встановлено тариф на рівні 10% від суми. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня», — розповіли у банку.
На цей час зношену інвалюту на інкасо приймають небагато українських банків.
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Тарифи та термін надання послуги у різних банках (банкноти можуть проходити експертизу та вивозитися для цього за кордон):
- Райффайзен Банк — 7% суми (день на день або кілька днів, залежно від стану банкноти);
- ПриватБанк — 10% суми;
- ПУМБ — 12% суми (до 6 місяців);
- Акордбанк — 15% суми, мінімум 100 грн (день на день або з відстрочкою);
- Кредобанк — 15% суми, щонайменше 150 грн (день на день), працює лише за польським злотим;
- Ощадбанк — 20% суми (до 6 місяців);
- Перший інвестиційний банк (PIN Bank) — 15% суми (до 3 місяців);
- МТБ Банк — 50% від суми, мінімум 100 грн (день на день).
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