ПриватБанк запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі: скільки коштує послуга — Finance.ua

ПриватБанк запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі: скільки коштує послуга Сьогодні 13:02 — Валюта

ПриватБанк запустив інкасо старої інвалюти в тестовому режимі: скільки коштує послуга

Державний ПриватБанк запустив послугу з прийому на інкасо старих (зношених) іноземних банкнот.

Про це повідомляє портал «Мінфін».

«Послуга з інкасо для інвалюти запущена у тестовому режимі лише у Дніпрі. Встановлено тариф на рівні 10% від суми. Поширення сервісу всією мережею відділень має відбутися до кінця жовтня», — розповіли у банку.

На цей час зношену інвалюту на інкасо приймають небагато українських банків.

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Тарифи та термін надання послуги у різних банках (банкноти можуть проходити експертизу та вивозитися для цього за кордон):

Райффайзен Банк — 7% суми (день на день або кілька днів, залежно від стану банкноти);

ПриватБанк — 10% суми;

ПУМБ — 12% суми (до 6 місяців);

Акордбанк — 15% суми, мінімум 100 грн (день на день або з відстрочкою);

Кредобанк — 15% суми, щонайменше 150 грн (день на день), працює лише за польським злотим;

Ощадбанк — 20% суми (до 6 місяців);

Перший інвестиційний банк (PIN Bank) — 15% суми (до 3 місяців);

МТБ Банк — 50% від суми, мінімум 100 грн (день на день).

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