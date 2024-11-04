Які штрафи за зберігання дров — Finance.ua

Які штрафи за зберігання дров Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Які штрафи за зберігання дров

Верховна Рада запровадила кримінальну відповідальність за зберігання деревини без документів.

Про це йдеться в ухваленому законопроєкті № 9665

За перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені у значному розмірі, будуть карати штрафом від 34 тис. до 51 тис. гривень (2000−3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або вчинені у великому розмірі караються штрафом від 170 тис. до 340 тис. гривень (10 000−20 000 нмдг) або позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

Під значним розміром слід розуміти вартість дерев, чагарників або деревини, яка становить більше ніж 20 нмдг (340 гривень), а під великим розміром — більше 60 нмдг (1020 гривень).

Перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев, чагарників або деревини, або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або які містять завідомо неправдиві відомості, караються штрафом від 510 до 1020 гривень (30−60 нмдг).

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з порушень караються штрафом від 1,3 тис. до 1,5 тис. гривень (80−90 нмдг).

УНІАН За матеріалами:

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