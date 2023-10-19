В НБУ розповіли про повернення вимог до капіталу банків відповідно до директив ЄС — Finance.ua

В НБУ розповіли про повернення вимог до капіталу банків відповідно до директив ЄС Сьогодні 16:34 — Валюта

Як відбуватиметься повернення відтермінованих через воєнний стан вимог до капіталу банків, розповіла директорка Департаменту фінансової стабільності Первін Дадашова.

В капіталі будуть враховуватися ринковий ризик та здійснення банками ICAAP (внутрішнього процесу оцінки достатності капіталу). Зараз вдалий момент для таких змін з огляду на ризики підвищеної волатильності на ринку в умовах тривалої війни та спроможність банків підтримувати і навіть нарощувати капітал завдяки високій прибутковості.

Згідно з чинними правилами банки покривають капіталом лише кредитний, валютний і, частково, операційний ризики, нагадала Первін Дадашова.

Національний банк вже розробив методику оцінки мінімальних вимог до капіталу на покриття ринкового ризику, ґрунтуючись на рекомендаціях Базельського комітету з банківського нагляду, та розраховує на її реалізацію у 2024 році. Тестовий період розпочнеться найближчим часом.

Читайте також Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь

В яких межах буде запроваджено покриття ринкового ризику капіталом (повністю або частково) та конкретні терміни залежать від результатів тестового періоду, зауважила Первін Дадашова, але в будь-якому випадку ці вимоги мають бути для повноцінної інтеграції до Євросоюзу. Запровадження ICAAP для банків здійснюватиметься паралельно з упровадженням мінімальних вимог до капіталу з урахуванням ринкового ризику.

Національний банк очікує звіти банків з ICAAP наступного року. Водночас процес оцінки ризиків та достатності капіталу для їх покриття банки мають здійснювати вже зараз у межах підготовки бюджету на наступний рік, аби в разі потреби відкоригувати бізнес-модель з точки зору ризик-апетитів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.