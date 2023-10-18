Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь — Finance.ua

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Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь

Валюта
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Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь
Українці зберігають готівкою понад 100 млрд доларів: дані на осінь
Загальна сума готівкової іноземної валюти поза банками в Україні становить 116 млрд доларів. Це заощадження громадян та бізнесу.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.
«Домашні господарства та бізнес основну частину своїх фінансових активів тримають в іноземній валюті», — написав він.
За його інформацією, станом на 1 вересня 2023 року фінансові активи у вигляді готівкової іноземної валюти, валютних банківських депозитів та ОВДП в іноземній валюті становили 136 млрд доларів.

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Як зазначив Данилишин, протягом війни частка валютних активів у загальних фінансових активах бізнесу та населення зросла на 4 в.п. (з 65% станом на 1 січня 2022 року до 69% станом на 1 вересня 2023).
«Понад 85% валютних активів становить готівкова іноземна валюта (116 млрд доларів)», — написав він та додав, що «це валюта поза банками».
Гривневі фінансові активи у структурі фінансових активів населення та бізнесу становлять 31%, з них в свою чергу на готівкову гривню припадає 31%, на строкові вклади населення — 11%, на строкові вклади бізнесу — 11%, на поточні рахунки 42%, повідомив Данилишин.

Довідка Finance.ua:

  • інтервенції НБУ з продажу валюти після скасування фіксованого курсу сприяли зміцненню гривні та знизили нервовість. У подальшому регулятор може дозволити національній валюті дещо ослабнути, скоротивши свою присутність на ринку. Такий прогноз зробили аналітики ICU;
  • Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні, підвищивши його на 3,00 копійки станом на 10 жовтня. Відповідно до опублікованих даних від завтра гривня буде коштувати 36,5527 UAH/USD.

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За матеріалами:
Finance.ua
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