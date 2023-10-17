Курс гривні може ослабнути: аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку — Finance.ua

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Курс гривні може ослабнути: аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку

Валюта
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Курс гривні може ослабнути: аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку
Курс гривні може ослабнути: аналітики розповіли про ситуацію на валютному ринку
Інтервенції НБУ з продажу валюти після скасування фіксованого курсу сприяли зміцненню гривні та знизили нервовість. У подальшому регулятор може дозволити національній валюті дещо ослабнути, скоротивши свою присутність на ринку.
Як зазначається у фінансовому тижневику інвестгрупи ICU, упродовж другого тижня після переходу до курсової гнучкості НБУ продовжував активно продавати валюту на міжбанківському ринку, задовольняючи весь надлишковий попит.

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«Водночас постійна присутність великого продавця сприяла укріпленню офіційного курсу, що знизило нервовість і негативні очікування коливань через запровадження курсової гнучкості. Зміцнення курсу може дозволити НБУ цього тижня спробувати зменшувати присутність на ринку та дозволити зміну курсу в бік ослаблення. Роздрібний ринок повернувся в межі обсягів купівлі та продажу валюти у вересні, а подальша стабілізація ринку сприятиме зменшенню обсягів купівлі валюти й надалі», — сказано в повідомленні.
Аналітики зазначили, що офіційний курс гривні посилився за підсумками минулого тижня до 36,37 грн/дол. завдяки постійній присутності НБУ на ринку з продажем валюти.

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За підсумками минулого тижня НБУ продав 575 млн доларів із міжнародних резервів, що удвічі менше, ніж у перший тиждень запровадження керованої курсової гнучкості, й лише трошки більше, ніж середньотижневий обсяг інтервенцій із початку року.
Зазначається, що обсяги купівлі валюти на роздрібному ринку різко скоротилися. Купівля безготівкової валюти за чотири робочі дні зменшилася більше ніж удвічі, а готівкової - не змінилася. Водночас продаж валюти загалом зріс на 8% за чотири робочі дні порівняно з аналогічним періодом попереднього тижня.
«Готівковий курс у системно важливих банках повернувся на рівень кінця вересня, тобто до запровадження курсової гнучкості. За тиждень курс змістився з 37,4−38,1 грн/$ на 37,3−38,1 грн/$», — повідомили у ICU.

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За матеріалами:
УНІАН
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