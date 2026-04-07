В НБУ повідомили про вплив ШІ на економічні процеси та бачення майбутнього

Штучний інтелект здатний суттєво підвищити продуктивність у різних сферах економіки і забезпечити додатковий внесок у глобальний ВВП від 4% до 7% на горизонті 10 років.

Про вплив ШІ на економічні процеси вже зараз та бачення майбутнього в цій сфері розповів під час Forbes AI DAY перший заступник Голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Більшість економістів сприймають ШІ як потужну технологічну хвилю, здатну суттєво підвищити продуктивність, пришвидшити економічне зростання та вирішити певні економічні проблеми.

З його слів, ще рано говорити про повний перегляд макроекономічних моделей. Радикальна зміна моделей можлива, коли ШІ повністю або майже повністю буде спроможний замінити людську когнітивну працю. Однак найближчі 5 — 10 років ми будемо говорити про стандартні макроекономічні моделі, які розширюються додатковим внеском від ШІ.

«ШІ вже зараз суттєво змінює попит на працівників на entry level. Робота через ШІ не зникне, проте вона зміниться, тож на часі говорити про трансформацію освіти від орієнтації на професії до фокусу на розвитку корисних навичок», — зауважив Ніколайчук.

Заміна людей

На його думку, лише від 3 до 7% людської праці може бути повністю замінено ШІ, більшість завдань можна суттєво полегшити за допомогою ШІ або вони не можуть бути автоматизовані. Однак, як свідчить досвід Національного банку, не можна повністю замінити аналітика ШІ. Проте за допомогою інструментів ШІ можна посилити його продуктивність.

«Ключова конкурентна перевага українських компаній в їхній адаптивності, здатності працювати в абсолютно надзвичайних умовах, Україна готова до хвилі ШІ. Це підтверджує рейтинг Оксфорда про готовність урядів до впровадження ШІ, згідно з яким наша країна наближається до розвинутих країн, посідаючи 40 місце серед 159 країн», — зазначив Сергій Ніколайчук.

Раніше Finance.ua писав , що згідно з дослідженням, 85% українців користуються інструментами штучного інтелекту постійно або час від часу.

При цьому рівень залученості суттєво залежить від віку респондентів: серед наймолодшої аудиторії цей показник сягає 60%, тоді як у старших вікових групах — лише 18%.

Переважна більшість користувачів не готові платити за підписки на ШІ-сервіси. 79% респондентів користуються безкоштовними версіями, тоді як лише 6% мають платні інструменти. Ще 8% мали досвід платного користування, але відмовилися від нього.

Водчночас основні інституції Європейського Союзу заборонили своїм співробітникам використовувати відео та зображення, створені штучним інтелектом, в офіційних повідомленнях.

