В НАЗК розповіли, яку кількість декларацій очікують від українських чиновників — Finance.ua
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В НАЗК розповіли, яку кількість декларацій очікують від українських чиновників

Казна та Політика
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В НАЗК розповіли, яку кількість декларацій очікують від українських чиновників
В НАЗК розповіли, яку кількість декларацій очікують від українських чиновників
Голова українського Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, скільки держслужбовців та публічних осіб уже подали декларації про доходи та яку кількість очікує НАЗК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Він розповів, що реєстр декларацій є найбільшою системою в світі, для того, щоб публічні особи працювали в інтересах громадян, а не інших зацікавлених сторін.
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«На сьогодні подано 1,3 млн декларацій за 2021 і 2022 роки. Динаміка позитивна. За ці роки декларації мають бути подані до 31 січня 2024 року, а вже за цей 2023 рік — до 31 березня 2024», — заявив Новіков.
Керівник НАЗК зазначив, що немає сенсу використовувати ні партіям, ні держслужбовцям неправомірно отримані кошти та набувати їх, якщо все одно дані про це стануть публічними.
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Нагадаємо, електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабної агресії росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Верховна Рада ухвалила відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.
Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.
Згодом ВР схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето президента, а Зеленський його підписав.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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