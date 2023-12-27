30% чиновницьких декларацій перевірить автоматизована система до Нового року — НАЗК Сьогодні 11:37

30% чиновницьких декларацій перевірить автоматизована система до Нового року — НАЗК

30% декларантів, ймовірно, отримають «подарунок під ялинку» — довідку, що в їхніх деклараціях все добре. Лише за один день Агентство видало вже понад 46 тисяч таких довідок.

Про це повідомив очільник НАЗК Олександр Новіков в етері національного телемарафону «Єдині новини».

«Ми дали старт автоматизованій системі перевірки декларацій. І десь 30% декларантів отримають, як то кажуть, „під ялиночку“ довідочку. Про те що в їхніх деклараціях не встановлено порушень. За день ми видали понад 46 тисяч таких довідок», — сказав Новіков.

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Новіков пожартував, мовляв такий різдвяний подарунок, у вигляді декларації, отримають саме доброчесні публічні службовці. А саме «ті, хто чесно працює в органах місцевого самоврядування чи в органах державної влади».

«Ми вважаємо, що 30% - це дуже хороший результат. Тому що декларація посадовців складна, ми працюємо над тим, щоб зробити її простішою, і сподіваємося за кілька років досягнути результату під 80%», — висловив надії на майбутнє Новіков.

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Однак, він зазначив, що все одно є декларації, які неможливо перевірити в автоматичному режимі. Зокрема, ті декларанти, які мають готівкові кошти на суму понад 320 тисяч гривень — їх декларації неможна перевірити автоматично, оскільки у нас відсутній реєстр готівкових коштів.

А також особи, які подають у деклараціях активи, розміщені закордоном, також не можуть бути перевірені автоматично. Адже в НАЗК немає відповідних інструментів для автоматизованої перевірки таких активів.

УНН За матеріалами:

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